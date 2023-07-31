Вашингтон, 1 августа, 2023, 02:49 — ИА Регнум. Применение ядерного оружия на Украине будет считаться атакой на Североатлантический альянс, заявил сенатор Конгресса США республиканец Линдси Грэм.

Иван Шилов ИА REGNUM Сенатор Линдси Грэм

«Моим российским друзьям, которые говорят об использовании ядерного оружия на Украине: вам нужно понять, что это будет атакой на само НАТО», — говорится на странице политика в Twitter.

Своё мнение Грэм пояснил близким расположением Украины к территории военно-политического блока.

Как сообщало ИА Регнум, ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не усматривают у Российской Федерации каких-либо намерений применить ядерное оружие на Украине. Вашингтон также не увидел никаких признаков необходимости изменить расстановку американских стратегических средств, добавил он.

США должны поддерживать хорошие отношения с Россией, поскольку арсенал её ядерного оружия превышает американские запасы, заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Экс-президент также осудил действующую американскую администрацию за её чрезмерную поддержку Киева.