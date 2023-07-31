Сенатор Грэм: применение ядерного оружия на Украине станет атакой на НАТО
Сенатор США приравнял использование ядерного оружия на Украине к атаке на НАТО
Вашингтон, 1 августа, 2023, 02:49 — ИА Регнум. Применение ядерного оружия на Украине будет считаться атакой на Североатлантический альянс, заявил сенатор Конгресса США республиканец Линдси Грэм.
«Моим российским друзьям, которые говорят об использовании ядерного оружия на Украине: вам нужно понять, что это будет атакой на само НАТО», — говорится на странице политика в Twitter.
Своё мнение Грэм пояснил близким расположением Украины к территории военно-политического блока.
Как сообщало ИА Регнум, ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не усматривают у Российской Федерации каких-либо намерений применить ядерное оружие на Украине. Вашингтон также не увидел никаких признаков необходимости изменить расстановку американских стратегических средств, добавил он.
США должны поддерживать хорошие отношения с Россией, поскольку арсенал её ядерного оружия превышает американские запасы, заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Экс-президент также осудил действующую американскую администрацию за её чрезмерную поддержку Киева.