Вашингтон, 1 августа, 2023, 02:42 — ИА Регнум. Властям Польши нужно договариваться с Россией, а не конфликтовать с ней, иначе это может привести к уничтожению страны как таковой. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналу Myśl Polska.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Американский военный заверил, что если Варшава будет и в дальнейшем настаивать на конфликте с Россией, то с Польшей «будет покончено — она этого не переживёт».

Макгрегор пояснил, что страна расположена в самом сердце Европы, что даёт польским властям возможность как ввязаться в конфликт, так и обеспечить стабильность.

Даже если Польша соберётся применить оружие на Украине, ей необходимо тщательно взвесить свои силы — Россия не оставит такой шаг безответным.

«Если вы двинетесь на запад Украины без поддержки НАТО, примут ли это русские? Они будут тверды, нанесут удар, чтобы уничтожить вас. Так что, если вы в этом уверены, думаю, что пора выходить из НАТО. Выдворите все иностранные войска из Польши и отправьте своих дипломатов в Москву», — дал совет полковник, добавив, что Варшаве также нужно прекратить поставки оружия ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, Польша придумала для себя образ мнимого опасного врага в лице Белоруссии, чтобы в том числе у действующей власти был шанс показать себя как спасителя нации. Однако в целом размещение снайперов на границе с Белоруссией похоже на форму политического сумасшествия. Так считает политолог Юрий Светов.

29 июля польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» переместились в сторону Польши. По его словам, они якобы передислоцировались в сторону Сувалкского коридора. Он усмотрел в этом опасность для Польши и якобы возможность для нападения на страну.