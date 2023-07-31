Вашингтон, 1 августа, 2023, 02:30 — ИА Регнум. Министерство обороны США заключило контракт с компанией General Dynamics на техническую поддержку танков Abrams, сообщили в Пентагоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Abrams

«General Dynamics Land Systems Inc получила изменение на 33,8 миллиона долларов к контракту на техническую поддержку систем Abrams с оценочной датой завершения 31 декабря 2024 года», — уточнили в американском оборонном ведомстве.

По данным Пентагона, средства выделяются из бюджета армии США 2023 финансового года, а также за счёт военной помощи Украине.

Как сообщало ИА Регнум, власти США намерены передать ВСУ танки Abrams без ряда функций, связанных с «чувствительными» технологиями. По информации СМИ, эти танки ещё месяцы не смогут попасть на поле боя в силу того, что они модифицируются для снятия чувствительных технологий, которые могут попасть в руки российских сил. Министерство обороны США до конца 2023 года собирается отправить Украине танки Abrams.

Газета Politico 27 июля сообщила, что в августе несколько танков Abrams планируется направить в Германию, где вся военная техника пройдёт модернизацию. После завершения процесса танки поступят на Украину. Предполагается, что уже в сентябре Киев получит первую партию Abrams.

Экипаж российского танка в одиночку встретил и уничтожил наступающую колонну бронетехники из восьми единиц украинской армии на запорожском направлении. Благодаря умелым и слаженным действиям танкисты при поддержке артиллерии уничтожили всё технику противника.