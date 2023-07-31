Москва, 1 августа, 2023, 02:08 — ИА Регнум. «Спартак» принимал соперников из «Балтики» 31 июля на своём поле в Москве. По итогам игры команда набрала шесть очков и поднялась на второе место в турнирной таблице РПЛ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщики «Спартака»

Встреча московских и калининградских футболистов завершилась со счетом 2:1. У красно-белых отличились Тео Бонгонда и Квинси Промес. У «Балтики» первый в сезоне гол забил Анхело Энрикес.

«Спартак» начал сезон российской премьер-лиги с двух подряд побед.

Как сообщало ИА Регнум, «Спартак» 23 июля на своём поле вырвал победу у «Оренбурга» со счётом 3:2 в матче первого тура российской премьер-лиги (РПЛ).

В прошедшем сезоне РПЛ «Спартак» занял третье место в турнирной таблице, набрав 54 очка.

Российская премьер-лига представила календарь на сезон 2023/24. Турнир состоит из 30 туров. Первый этап пройдёт с 21 по 23 июля, заключительные матчи запланированы на 25 мая 2024 года.