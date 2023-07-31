Вашингтон, 1 августа, 2023, 02:05 — ИА Регнум. Известный по роли Феско в телесериале «Эйфория» американский актер Ангус Клауд умер в возрасте 25 лет, сообщило издание Variety со ссылкой на семью артиста.

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Клауд родился в Окленде, штат Калифорния. Причина его смерти близкими не называется. Ранее актёр открыто говорил о своих проблемах с психическим здоровьем.

Родственники артиста лишь выразили надежду на то, что его уход напомнит другим, что они не одиноки и не должны единолично молча бороться с проблемами.

Клауд умер спустя неделю после кончины своего отца.

Актёр также участвовал в съёмках фильма «Северный Голливуд», где исполнил роль Уокера. Недавно он получил роль в хорроре режиссеров Мэтта Беттинелли-Олпина и Тайлера Джиллетта «Крик 6».