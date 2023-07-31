Вашингтон, 1 августа, 2023, 01:51 — ИА Регнум. Американский актёр, музыкант, продюсер и певец Джонни Депп намерен приехать со своей командой в Москву для записи песни с группой «Яморе» в ноябре 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пиар-менеджера группы Hollywood Vampires.

Georges Biard Джонни Депп

Отмечается, что приезд запланирован на 10 ноября, запись трека с «Яморе» — 12 ноября. Джонни Депп запишет гитарную партию, а сама песня будет о сложностях жизни и позитивном в ней.

Также говорится, что Депп может дать концерт, если позволит состояние здоровья.

«Думаем, что всё нормализуется и не навредит планам»,— цитирует издание пиар-менеджера.

Как сообщало ИА Регнум, 60-летний Джонни Депп 24 июля срочно был доставлен в больницу из гостиничного номера в Будапеште.

Музыкант был в Венгрии с гастрольным туром со своей группой Hollywood Vampires.