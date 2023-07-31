Вашингтон, 1 августа, 2023, 01:29 — ИА Регнум. Общий объём прямой бюджетной поддержки Украины США превысил 20 млрд долларов. Об этом в соцсетях написала американский посол в Киеве Бриджет Бринк, комментируя очередной грант от Вашингтона в 1,25 млрд долларов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский бюджет

Посол пояснила, что деньги являются «жизненно важной частью обороны Украины против России», позволяют обеспечить работу экстренных служб, выплаты работникам здравоохранения и образования.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выделил Украине новый транш в размере 1,5 млрд долларов, предназначенный для поддержки страны и ремонта инфраструктуры. Она также пообещала Киеву ещё больше помощи от сообщества.

Почти половину бюджета Украины составляют иностранные поступления — получено 25,3 млрд долларов внешней помощи от международных партнёров, что составило 49,1% от всех поступлений. Об этом сообщила глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

Бюджет Украины на 2023 год предусматривает рекордный дефицит в размере 38 млрд долларов. Президент Владимир Зеленский предложил Западу полностью его покрыть. Ежемесячные потребности Украины составляют около 3 млрд долларов.