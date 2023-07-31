Медведев обвинил США в изменении своей риторики
Медведев объяснил миллиардеру из США изменение своей риторики в отношении Запада
Москва, 1 августа, 2023, 01:24 — ИА Регнум. Действия американских властей привели к изменению риторики заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в отношении Запада. Об этом говорится в комментариях под постом политика на англоязычной странице в Twitter.
Посвящённый специальной военной операции России на Украине пост прокомментировал американский венчурный инвестор, миллиардер Стивен Юрветсон. Он отметил, что помнит автора совсем другим, прикрепив фотографию 2010 года с выступления занимавшего тогда пост президента России Медведева в Стэнфорде. Миллиардеру стало интересно, почему произошли такие перемены.
«Это целиком ваша (ваших властей) вина», — ответил Медведев и добавил смайлик.
В июне 2010 года во время визита в США Медведев посетил Стэнфордский университет. Тогда он встречался с представителями общественных, академических и деловых кругов Америки.
Как сообщало ИА Регнум, в начале июля 2023 года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Соединённые Штаты обещают Киеву кассетные бомбы и манят Украину перспективой вступления в НАТО, реализация которой означает третью мировую войну.
В декабре 2022 года Медведев заявил, что США ведут себя разнузданно, властно и бессовестно. От действий Вашингтона значительно пострадал целый ряд стран, включая Ливию, Ирак, Сирию и Афганистан, отмечал зампред Совбеза. Эти страны он назвал самой горькой жертвой американского демократического миссионерства.