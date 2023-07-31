Москва, 1 августа, 2023, 01:24 — ИА Регнум. Действия американских властей привели к изменению риторики заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в отношении Запада. Об этом говорится в комментариях под постом политика на англоязычной странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Посвящённый специальной военной операции России на Украине пост прокомментировал американский венчурный инвестор, миллиардер Стивен Юрветсон. Он отметил, что помнит автора совсем другим, прикрепив фотографию 2010 года с выступления занимавшего тогда пост президента России Медведева в Стэнфорде. Миллиардеру стало интересно, почему произошли такие перемены.

«Это целиком ваша (ваших властей) вина», — ответил Медведев и добавил смайлик.

В июне 2010 года во время визита в США Медведев посетил Стэнфордский университет. Тогда он встречался с представителями общественных, академических и деловых кругов Америки.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июля 2023 года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Соединённые Штаты обещают Киеву кассетные бомбы и манят Украину перспективой вступления в НАТО, реализация которой означает третью мировую войну.

В декабре 2022 года Медведев заявил, что США ведут себя разнузданно, властно и бессовестно. От действий Вашингтона значительно пострадал целый ряд стран, включая Ливию, Ирак, Сирию и Афганистан, отмечал зампред Совбеза. Эти страны он назвал самой горькой жертвой американского демократического миссионерства.