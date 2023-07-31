Лондон, 1 августа, 2023, 01:00 — ИА Регнум. Правительство Великобритании не выдало визы российским делегатам для участия в сессии правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН, который проходил с 23 по 28 июля в Лондоне. Об этом сообщается на сайте постпредства РФ при ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Сессия проходила по приглашению Международной морской организации (ИМО).

Отмечается, что дипломаты РФ были уполномочены Генассамблеей ООН и Конференцией ФАО представлять их.

По словам дипмиссии, в Москве сожалеют, что Лондон решил не только нарушить свои международные обязательства, но и бросить вызов решениям Генассамблеи ООН и Конференции ФАО.

«Такое безответственное поведение может быть приемлемо лишь в рамках так называемого «международного порядка, основанного на правилах», но никак не международного права», — добавили в постпредстве.

Как сообщало ИА Регнум, Великобритания 26 июля заблокировала выступление российского докладчика на заседании Совбеза ООН по Украине, заявил первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Президент России Владимир Путин пока не собирается ехать на Генассамблею ООН в Нью-Йорке, которая состоится в сентябре, заявил 31 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.