Челябинск, 1 августа, 2023, 00:39 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ обвинил жителя Челябинской области, который в 2009 году похитил 19-летнюю девушку и держал её своём доме, в убийстве другой женщины. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Деревня

Уголовное дело возбуждено в отношении 51-летнего мужчины, который на данный момент находится в психиатрической больнице. Установлено, что убийство было совершено в 2011 году.

«После убийства подозреваемый расчленил тело девушки и закопал останки в погребе своего дома», — пояснили в С КР по Челябинской области.

В доме работают следователи и следователи-криминалисты.

Как сообщало ИА Регнум, житель посёлка Смолино под Челябинском Владимир Ч. на протяжении 14 лет держал в плену, истязал и насиловал похищенную девушку.

Жертва познакомилась со своим мучителем в 2009 году в Челябинске. Мужчина предложил девушке выпить у него дома и привёз её к себе в дом. В итоге её заперли в комнате с решётками на окнах.

Пропавшую не искали, так как она была из неблагополучной семье. Сбежать ей удалось 30 июля в момент, когда у подозреваемого на фоне запоя обострились проблемы с психикой. Мать мужчины, которая проживала с ним, вызвала врачей.

Одна из соседок по посёлку рассказала, что мужчина был спокойный и доброжелательный.