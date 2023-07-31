Ла-Пас, 1 августа, 2023, 00:07 — ИА Регнум. Боливия намерена присоединиться к межгосударственному объединению БРИКС, сообщил 31 июля министр иностранных дел южноамериканской республики Рохелио Майта со ссылкой на президента страны Луиса Арсе.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы хотим сообщить, что 12 июня 2023 года президент Арсе официально уведомил о желании Боливии присоединиться к группе. Мы стремимся к устойчивому и инклюзивному развитию, укрепляя сотрудничество с этими развивающимися экономиками», — написал глава МИД Боливии в Twitter.

Министр утверждает, что правительство Боливии уже обсудило своё решение с другими членами группы БРИКС.

По словам Майта, президент Боливии примет участие в саммите БРИКС, запланированном на 22–24 августа в Йоханнесбурге.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая в ходе выступления на саммите лидеров стран Южной Америки президент Боливии Луис Арсе заявил о необходимости ООН работать над прекращением огня между Россией и Украиной. Он отметил, что страны Южной Америки обязательно внесут свою лепту в урегулирование украинского кризиса. Президент Боливии также назвал причиной украинского кризиса стремление НАТО расширить своё влияние.

В конце июля посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров заявил, что многие страны Африки, включая Эфиопию, выразили желание присоединиться к БРИКС. Известно, что Египет и Алжир подали заявки, вопрос будет рассматриваться на саммите БРИКС, уточнил Озеров.

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдёт с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС в ЮАР по видеосвязи. Ожидается, что на саммите будет присутствовать глава МИД Сергей Лавров. 15-й саммит пройдёт под лозунгом «БРИКС и Африка: партнёрство для совместного процветания, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности».