Луганск, 31 июля, 2023, 23:27 — ИА Регнум. Украинские военные пытаются использовать бронегруппы для противостояния российским войскам на купянском направлении в Луганской Народной Республике. Об этом РИА Новости сообщил разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным Гроза.

РИА Новости

По словам бойца, украинские боевики ведут себя активно, «огрызаются», проводят также воздушную разведку.

«Активизировались бронегруппы, выкатываются танки, пытаются прорваться, но опять же всё безуспешно. Ожидается наступление с их стороны, но мы готовы к любому раскладу», — заверил Гроза.

Как сообщало ИА Регнум, военнослужащие «Западной» группировки войск продолжили 31 июля наступательные действия около населённого пункта Куземовка в ЛНР и заняли более выгодные позиции.

На купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск, которые были поддержаны артиллерийским огнём и ударами армейской авиации, продолжили наступление на ВСУ.