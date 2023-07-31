Купянск, Украина, 31 июля, 2023, 23:19 — ИА Регнум. Под Купянском разведчики 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа ВС России с помощью противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) уничтожили наблюдательный пункт ВСУ, оборудованный под подбитой боевой машиной пехоты (БМП), рассказал российский военный с позывным Гроза.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Цель у нас — вражеская БПМ подбитая, под ней окапываются «хохлы», блиндажи там у них, траншеи. С утра уже отработали туда успешно. Сейчас будем добивать», — цитирует бойца РИА Новости.

Корректируя атаки с беспилотника, военные из ПТУР произвели один пристрелочный выстрел рядом с БМП, следующие удары пришлись непосредственно в машину и близлежащие траншеи.

Как сообщало ИА Регнум, на купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск, которые были поддержаны артиллерийским огнём и ударами армейской авиации, продолжили наступательные действия около населённого пункта Куземовка ЛНР. Заняты более выгодные позиции, подтвердили 31 июля в Минобороны РФ. В ходе ведения активной обороны российские военнослужащие успешно отразили атаку противника около населённого пункта Новоселовское ЛНР. Помимо этого, они нанесли комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ около населённых пунктов Красное Первое, Берестовое и Двуречная Харьковской области.

Ранее российские военнослужащие сорвали попытку украинских сил перебросить резервы на передовую в районе населённого пункта Новоселовское на купянском направлении. ВСУ потеряли до одного отделения живой силы и бронетранспортер M113. Кроме того, экипажи ударных вертолётов Ка-52, Ми-35 и штурмовиков Су-25 Вооружённых сил России нанесли девять авиаударов по скоплениям пехоты и техники украинских сил на этом же направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Вооружённых сил России полковник Сергей Зыбинский.