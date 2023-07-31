Купянск, Украина, 31 июля, 2023, 22:35 — ИА Регнум. В городе Купянске Харьковской области прогремели взрывы, проинформировало 31 июля украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

«Сообщают о взрывах в Купянске Харьковской области», — говорится в Telegram-канале издания.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области сигнал воздушной тревоги прозвучал в 21:41 мск.

Ранее ИА Регнум передавало, что 31 июля мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о взрывах в городе. В это время в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Жителей попросили ничего не снимать и не выкладывать в Сети.

Также в последний день июля серия взрывов прогремела в подконтрольном властям Украины городе Херсоне.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 31 июля заявил об упреждающем ударе по ВСУ в районе населённого пункта Сотницкий Казачок в Харьковской области, чтобы обезопасить приграничные районы Белгородской области. Атака была произведена исключительно по живой силе и технике украинских войск, отметил он.