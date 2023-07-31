Симферополь, 31 июля, 2023, 22:19 — ИА Регнум. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом 31 июля сообщил Telegram-канал, оперативно оповещающий о ситуации на Крымском мосту.

Анна Рыжкова ИА Регнум

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится также в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин получил от специалистов предложения по усилению безопасности Крымского моста. Российский лидер отметил, что, пока они не реализованы, говорить об этом рано.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 17 июля ВСУ организовали теракт на Крымском мосту. В результате погибли мужчина и женщина, их 14-летняя дочь госпитализирована. Семья ехала на отдых в Крым из Белгородской области. Президент России Владимир Путин назвал теракт на Крымском мосту жестоким и бессмысленным в военном отношении.

18 июля в Министерстве обороны РФ заявили, что ВС России нанесли групповой высокоточный удар по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров, а также по местам их изготовления в районе Одессы.