Москва, 1 августа, 2023, 09:46 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев этого года 72 московские компании воспользовались мерами поддержки центра «Моспром» по продвижению продукции и ее выводу на зарубежные рынки. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский

«Московские промышленники активно развивают сотрудничество со странами Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, СНГ и Латинской Америки. В прошлом году мы видели большой спрос со стороны столичных экспортеров на услуги по консультированию и продвижению продукции на рынок дружественных стран — помощь была оказана 156 предприятиям», — пояснил Овчинский. Он добавил, что главная цель центра «Моспром» — помочь московским промышленникам успешно конкурировать на международных рынках.

В рамках байерской программы специалисты центра бесплатно анализируют деятельность компании, составляют карту рекомендаций, а также помогают наладить связь с зарубежными рынками. Участниками программы стали 49 предприятий, а 17 компаний получили консультации, где эксперты подготовили аналитику востребованности московской продукции на зарубежных рынках.

В онлайн-марафонах приняли участие 16 компаний-экспортеров промышленного сектора. Каждая компания получила индивидуальную консультацию экспертов марафона, во время которой подвели итоги прохождения обучения, проанализировали стратегию и готовность выхода на зарубежные рынки.

Сотрудники центра «Моспром» анализируют целевые рынки для московских производителей, изучают риски, состояние отрасли и ее зависимость от экспорта и импорта. Эксперты также проводят для компаний аналитику, чтобы определить наиболее эффективную стратегию выхода на зарубежные рынки. В рамках байерской программы «Моспром» помогает столичным компаниям найти контрагентов и провести переговоры с потенциальными покупателями за рубежом, обеспечивает участие московских производителей в международных выставках и бизнес-миссиях.

В 2022 году в ходе реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», в том числе и при поддержке АНО «Моспром», московские экспортеры нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.