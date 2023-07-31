Вашингтон, 31 июля, 2023, 21:52 — ИА Регнум. Российские дроны уничтожили большую часть артиллерийских установок калибра 155 миллиметров, стоящих на вооружении ВСУ, заявил 31 июля бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Евгений Биятов/РИА Новости БПЛА

«У украинцев нет достаточно артиллерии, чтобы поменять ситуацию на поле боя. Боеприпасы и сами установки у них на исходе, атаки российских дронов происходят постоянно. Они охотятся за артиллерией и взрывают ее», — сказал эксперт.

По его словам, именно по этой причине президент США Джо Байден принял «непростое» решение передать украинской армии кассетные бомбы: у американской стороны просто не осталось конвенциональных боеприпасов калибром 155 мм, сказал аналитик.

Как передавало ИА Регнум, о дефиците снарядов киевские власти и их западные союзники говорили уже давно. В марте министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что даже в обороне украинские силы ежемесячно тратили около 110 тысяч снарядов 155-мм калибра, когда нужно было не менее 350 тысяч. Тогда Киев призвал Евросоюз отправлять стране в месяц 250 тыс. артиллерийских снарядов для восполнения критического дефицита.

Наиболее остро проблема проявилась в ходе попытки ВСУ провести контрнаступление. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в конце июня заявил, что украинским военным не хватает как снарядов, так и ракет крупного калибра. Подоляк подчеркнул, что для успешного ведения боевых действий Киев должен восполнить их дефицит в ближайшее время.

Снаряды калибра 155 мм применяются странами НАТО. Украина активно использует такие снаряды в ходе конфликта, в том числе при обстрелах Донбасса.