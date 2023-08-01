Санкт-Петербург, 1 августа, 2023, 10:00 — ИА Регнум. 27–28 июля в Санкт-Петербурге прошел саммит «Россия — Африка». Это масштабное мероприятие позволило еще больше расширить сотрудничество России со странами континента, углубить существующие культурные связи и заключить перспективные инвестиционные и предпринимательские соглашения.

РОО «Общество дружбы и развития культурно-деловых отношений с Объединенной Республикой Танзанией» На саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге

Одной из крупнейших делегаций на саммите была миссия из Танзании, визит которой организовало РОО «Общество дружбы и развития культурно-деловых отношений с Объединенной Республикой Танзанией» во главе с его руководителем — бизнес-послом общероссийской общественной организации «Деловая Россия» в Танзании Юрием Коробовым.

«Все участники саммита заинтересованы в увеличении товарооборота, а главное — в выстраивании справедливого партнерства между Россией и государствами Африки, — рассказал бизнес-посол Юрий Коробов. — Взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами должно строиться на честной, прозрачной и деловой коммуникации».

Большинство заключенных на саммите соглашений с Танзанией касается сельскохозяйственной сферы, пищевой и горнодобывающей промышленности. Эти направления экономики представляют для Танзании особый интерес. Соглашения, которые курирует международный комитет «Деловой России», направлены на взаимодействие российских и африканских предпринимателей и увеличение товарооборота между нашими странами. Важнейшими задачами является выстраивание между странами финансовых расчетов, а также новых удобных логистических цепочек.

В составе делегации из Танзании бо́́льшую часть предпринимателей составили представители сельскохозяйственной отрасли. Как отметили в «Обществе дружбы и развития культурно-деловых отношений с Объединенной Республикой Танзанией», инвестиционная политика этой африканской страны очень открыта, для российских бизнесменов предусмотрены налоговые льготы и возможность работать в государственно-частном секторе. Россия заинтересована в поставках продуктов питания — фруктов, какао-бобов, чая, кофе, а также металлов, например, алюминия. Раньше эти товары было дешевле везти, но цена закупки была выше.

Премьер-министр Объединенной Республики Танзании Кассим Маджалива поблагодарил Юрия Коробова за организацию визита танзанийской делегации и преподнес ему памятный подарок. Пообщавшись с танзанийскими предпринимателями, Кассим Маджалива выразил уверенность, что предоставленная ими продукция имеет все шансы занять достойное место на российском рынке, о чем свидетельствуют и многочисленные положительные отзывы российских бизнесменов, ознакомившихся с представленными товарами.

РОО «Общество дружбы и развития культурно-деловых отношений с Объединенной Республикой Танзанией» На саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге

Благодаря «Обществу дружбы с Танзанией» и тверскому региональному отделению «Деловой России» на форуме было организовано более 50 круглых столов в формате B2B в разных областях — добыча полезных ископаемых, продовольствие, финансы и другие. Кроме того, представителям бизнес-миссии из Танзании удалось выступить на многих пленарных заседаниях саммита.

«Танзания заинтересована в открытом, равнозначном партнерстве с Россией, — отметил исполнительный председатель компании Igozomo Minerals Отиено Олунга Игого. — Мы выступаем за внедрение российских технологий в нашу горнодобывающую промышленность и понимаем, что существующие барьеры для внедрения должны быть устранены на государственном уровне».

Продуктовая и энергетическая безопасность стали важнейшими темами для представителей африканских стран. При этом большое внимание было уделено взаимодействию культур и популяризации изучения языков.

О развитии гуманитарных отношений России в Африке говорил в своем выступлении и президент РФ Владимир Путин. «Планируем расширить и сеть российских центров науки и культуры, или, как их ещё называют, «русских домов». Они успешно работают уже в восьми африканских странах, а в ближайшее время появятся и ещё в целом ряде государств», — заявил президент.

Еще одна сфера, где страны Африканского континента могут обмениваться опытом с российскими партнерами, — это экология. «В Танзании накоплен огромный опыт развития национальных парков. Там строятся гостиницы и кемпинги, которые позволяют зарабатывать на сохранение флоры и фауны, — рассказал Юрий Коробов. — На сегодняшний день мы не получаем от туризма столько доходов, сколько могли бы, а ведь эту прибыль мы могли бы потратить на экологические программы».

РОО «Общество дружбы и развития культурно-деловых отношений с Объединенной Республикой Танзанией» На саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге

Причина неиспользованных возможностей во многих областях сегодня — в отсутствии межкультурных коммуникаций и должного уровня взаимодействия культур наших стран. В своей беседе с Юрием Коробовым африканский политолог Кеми Себа отметил, что проблема дискриминации решается популяризацией отношений и укреплением межличностных связей. «Сегодня есть большая разница между представлениями Африки о России и в России об Африке, — подчеркнул Себа. — Именно поэтому необходимо показывать важность взаимосвязей в едином медиапространстве, и в том числе расширять это медиапространство усилиями общественников. Африка сейчас находится в поиске надежного друга, и мы надеемся, что таким другом станет Россия».

Современные отношения России и Африки строятся на фундаменте, заложенном еще в советское время. Особенно активное сближение происходит в сфере предпринимательства и культуры. Такие мероприятия, как саммит, дают возможность бизнесменам из России и Африки сотрудничать на равных, так как наши менталитеты во многом схожи. В ближайшее время начнется разработка дорожной карты ответного визита российских бизнесменов в Танзанию, который позволит продуктивно запустить все запланированные на саммите «Россия — Африка» процессы.