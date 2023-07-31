Москва, 31 июля, 2023, 21:17 — ИА Регнум. Фотоаппараты Canon, Fujifilm и Sony, батарейки Duracell, бренды очков Ray-Ban, Hugo и Calvin Klein, а также запчасти для автомобилей Isuzu включены в обновленный список товаров для параллельного импорта. В то же время контактные линзы Acuvue ввозить по «серой» схеме в страну не разрешено, сообщает 31 июля РИА Новости.

Ольга Головко/РИА Новости

Как передавало ИА Регнум, 28 июля Министерство промышленности и торговли РФ утвердило обновленный перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. По словам первого заместителя главы ведомства Василия Осьмакова, в ближайшее время список направят в Министерство юстиции России. Он подчеркнул, что этот перечень продолжат корректировать.

28 июня 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта товаров в РФ. 19 декабря глава Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин заявил, что с мая 2022 года в рамках параллельного импорта в страну ввезли 2,4 млн тонн товаров на общую сумму в более чем $20 млрд.