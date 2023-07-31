Луганск, 31 июля, 2023, 20:52 — ИА Регнум. Основные работы по капитальному ремонту 28-километрового участка трассы, которая в будущем свяжет Донецк и Луганск, завершены, сообщили 31 июля в «Луганьмедиа».

Кадр из видео. Луганьмедиа

Речь идёт об участке от Луганска до Антрацитовского района ЛНР.

«Это безопасное соединение с Донецкой Народной Республикой. Остальные дороги, федеральные трассы, идут близко к линии боевого соприкосновения. Чтобы обезопасить дорожное движение, пассажиров и перевозку грузов, была выбрана (для связи Донецка и Луганска — ред.) эта дорога», — заявил главный специалист министерства инфраструктуры и транспорта ЛНР Евгений Цветков.

На участке трассы протяжённостью 5 километров будет открыто четырёхполосное движение, на остальных 23 километрах — двухполосное. Покрытие трассы полностью заменено. Движение автомобилей уже открыто, идёт установка дорожных знаков, нанесение разметки, обустройство тротуаров в населённых пунктах.

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В целом в 2023 году в ЛНР будет отремонтировано 180 километров автодорог и 14 связанных с ними искусственных сооружений, отметили также в «Луганьмедиа».

Как сообщало ИА Регнум ранее, в марта 2023 года было создано ФКУ «Упрдор «Новороссия», а в июне 2023 года в перечень автомобильных дорог федерального значения были включены четыре магистрали, проходящие по территории новых субъектов Федерации (на Мариуполь через Белгород, Луганск и Донецк, на Луганск через Волгоград и Каменск-Шахтинский, на Симферополь через Ростов-на-Дону и Мариуполь, на Луганск из Кантемировки).