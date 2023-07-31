Москва, 31 июля, 2023, 20:37 — ИА Регнум. Семейный фестиваль «ИТ-Пикник» для IT-специалистов и их семей пройдет 2 сентября в московском музее-парке «Коломенское». На мероприятии для общения и обмена опытом соберутся крупнейшие IT-компании России, а также более 30 тысяч разработчиков, аналитиков и других специалистов индустрии.

Люди в парке

Организаторами крупнейшего семейного IT-фестиваля в России выступили «Тинькофф», CodeFest и организатор музыкальных фестивалей «Мельница». Главная цель мероприятия, по словам организаторов, — собрать на одной площадке активных участников индустрии для создания IT-коммьюнити.

Программа построена вокруг интересов it-специалистов и включает мероприятия для взрослых и детей: там пройдут воркшопы на тему технологий и науки, лекции и мастер-классы от ведущих экспертов отрасли. Также на мероприятии будут интерактивные площадки от крупнейших IT-компаний России, на которых можно будет познакомиться с новыми разработками и сервисами, свыше 15 интерактивных зон для взрослых и детей любого возраста.

Кроме того, на сцене «ИТ-пикника» выступят известные исполнители — Therr Maitz, The Hatters, Zototo, Антоха МС, а также секретный хэдлайнер, имя которого пока держат в секрете.

Билеты на «ИТ-Пикник», который пройдет 2 сентября 2023 года, можно получить за благотворительный взнос. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте.