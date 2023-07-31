Мехико, 31 июля, 2023, 20:49 — ИА Регнум. Мексика готова внести свой вклад в инициативы по урегулированию конфликта на Украине только при условии участия в них как Киева, так и Москвы, заявил 31 июля на пресс-конференции президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Isaac Esquivel/EPA/ТАСС Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор

«Если как Россия, так и Украина согласятся на поиск решения по достижению мира, мы примем участие. Если конфликтующие стороны договорятся и созовут переговоры с этой целью», — сказал он РИА Новости.

При этом Лопес Обрадор подчеркнул, что Мексика готова помочь в поиске точек сближения, если обе страны — Украина и Россия — будут принимать участие. «Мы не хотим, чтобы эта война становилась обыденностью», — добавил глава государства.

Он напомнил, что Мексика выступала с инициативой по достижению мира на Украине при посредничестве папы Римского Франциска, премьер-министра Индии Нарендры Моди и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Как передавало ИА Регнум, ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники сообщила, что власти Саудовской Аравии планируют провести в начале августа 2023 года мирные переговоры по ситуации на Украине с участием стран Запада, но без участия России.

Комментируя эту инициативу, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле будут следить за переговорами. Однако, подчеркнул он, киевский режим не будет стремиться к миру, пока его используют как инструмент в войне коллективного Запада против России.

Российский лидер Владимир Путин ранее отмечал, что Россия не отказывается от мирных переговоров по ситуации на Украине, но ключ к решению проблемы находится на стороне Запада. Если Запад хочет мира, достаточно прекратить поставки вооружений ВСУ, указывал президент.