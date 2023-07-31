Москва, 31 июля, 2023, 20:06 — ИА Регнум. Общественные штабы по наблюдению за выборами подвели итоги этапа выдвижения кандидатов, сообщается на сайте ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

Александр Кряжев/РИА Новости

По оценке экспертов, конкуренция на выборах достаточна высока, в борьбе участвуют как представители парламентских, так и не парламентских партий. Также на прошлой неделе эксперты обсуждали вопросы защищённости системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и новации в законодательстве о выборах.

В общественном штабе по наблюдению за выборами открылся в Луганской Народной Республике (ЛНР) уточнили, что планируют организовать обучение наблюдателей, провести образовательные семинар в регионе.

В Нижнем Новгороде прошёл круглый стол с экспертами НОМ, IT-специалистами и членами общественного штаба по теме дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Обсуждались вопросы доверия к системе, её защищённости от внешних атак, а также возможности для общественного контроля.

По словам экспертов, количество участников, использующих ДЭГ, увеличивается с каждым годом, популярность технологии возрастает — об этом свидетельствуют данные ведущих социологических служб.

Члены общественного штаба в Красноярском крае рассказали, что 26 июля закончился приём документов для регистрации кандидатов на должность губернатора Красноярского края, а также на довыборы депутатов в Госдуму РФ и Законодательное собрание края.

Статистику выдвижения кандидатов проанализировал и общественный штаб по наблюдению за выборами в Ярославской области. По состоянию на 27 июля, в областную думу баллотируются 222 претендента. Только по партийным спискам от каждой лидирующей в регионе партии выдвигаются примерно по 34 человека. До выборов членам штаба также предстоит подготовить более 1700 общественных наблюдателей. Их обучение начнется в ближайшее время на базе Демидовского госуниверситета.

В Новгородской области, где в сентябре пройдёт ряд муниципальных кампаний и выборы депутатов Думы Великого Новгорода, также ожидается конкурентная борьба. По данным экспертов, для участия в кампаниях своих кандидатов выдвинули девять избирательных объединений, по Великому Новгороду — восемь. Всего на должности глав органов местного самоуправления и в депутаты выдвинуты 522 человека. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Республике Башкортостан уже провёл обучающие семинары для наблюдателей на 60 из 65 запланированных площадках.

В Самарской и Смоленской областях члены общественных штабов обсудили новации в законодательстве. Постановление ЦИК, предусматривающее специальные зоны для работы наблюдателей и СМИ, делает условия для работы всех участников процесса более комфортными.

В Оренбургской области руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в регионе Константин Федоров заявил, что члены штаба будут готовить наблюдателей для контроля за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), оно будет применяться в городе впервые. Внимание участников заседания было обращено на единый стандарт наблюдения за дистанционным электронным голосованием, который был презентован на днях на площадке ОП РФ.

Как передавало ИА Регнум, 10 сентября 2023 года — единый день голосования в субъектах России, когда состоятся выборы различного уровня, в том числе довыборы депутатов в Госдуму и выборы глав 26 субъектов Федерации.