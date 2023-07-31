Москва, 31 июля, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность введения платы за проход судов через участки, на которых предусматриваются крупные инфраструктурные проекты по улучшению условий судоходства. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Егор Алеев/ТАСС

Так, правительству России совместно с комиссией Государственного совета РФ по направлению «Транспорт» поручено предусмотреть возможность введения платы за проход судов внутреннего водного транспорта на участках внутренних водных путей, на которых предусмотрена реализация крупных инфраструктурных проектов, обеспечивающих значительное улучшение условий судоходства.

Отмечается, сделать это необходимо при условии использования полученных средств на развитие объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта.

Кроме этого, Владимир Путин поручил определить перечень таких инфраструктурных проектов. Доклад необходимо предоставить до 1 декабря 2023 года.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин также поручил проработать вопрос продления навигации на направлении Каспий — Азов через Волго-Донской судоходный канал.

Президент России поручил выделить средства Фонда национального благосостояния на строительство не менее 200 пассажирских судов. Средства должны выделяться с 2025 года в рамках программы, рассчитанной до 2035 года. Также президент поручил рассмотреть возможность субсидировать российские организации, возмещая им часть затрат на приобретение и строительство новых гражданских судов.

Ранее глава государства заявил о необходимости развивать водный пассажирский транспорт для перевозок не только между регионами, но и между соседними населёнными пунктами страны, а также внутри городов. Необходимо сформировать маршрутную сеть и устранить узкие участки единой глубоководной системы европейской части России, сказал Владимир Путин.