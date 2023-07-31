Москва, 31 июля, 2023, 19:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пока не собирается ехать на Генассамблею ООН в Нью-Йорке, которая состоится в сентябре, заявил 31 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Пока таких планов у президента нет», — сказал он РИА Новости в ответ на вопрос, действительно ли президент не поедет на Генассамблею ООН.

Как передавало ИА Регнум, заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, заявил, что секретариат ООН должен набраться смелости и дать объективную оценку террористическим методам Украины.

Ранее президент России прокомментировал возможную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе пресс-конференции по итогам саммита «Россия — Африка» Путин сообщил, что собирается обговорить детали личной встречи с турецким лидером. «Мы договаривались о том, что мы увидимся, или он к нам приедет, или я к нему съезжу — посмотрим», — сказал российский лидер, не уточнив других деталей предстоящей встречи.

21 июля Эрдоган заявил о своём желании провести с Путиным переговоры по возможности возобновления зерновой сделки. Турецкий лидер уточнил, что хотел бы провести такой разговор в ближайшее время.