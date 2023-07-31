Москва, 31 июля, 2023, 19:11 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении послов России в Австрии и Венгрии орденом почёта. Соответствующий документ 31 июля опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

Отмечается, что Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Австрийской Республике Дмитрий Любинский и Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Венгрии Евгений Станиславов награждены орденом почёта за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно протоиерея Евфимия Козловцева, погибшего в сентябре 2022 года в зоне проведения специальной военной операции.

31 июля был также опубликован указ президента о награждении космонавта, заместителя начальника управления Центра подготовки космонавтов Антона Шкаплерова орденом Гагарина. Новая государственная награда была учреждена в мае 2023 года. Первой Орден Гагарина получила космонавт Валентина Терешкова.