Москва, 31 июля, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно протоиерея Евфимия Козловцева, погибшего в сентябре 2022 года в зоне проведения специальной военной операции. Указ президента был опубликован 31 июля на официальном портале правовой информации.

Станислав Красильников/ТАСС

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить орденом Мужества Козловцева Евгения Валерьевича (протоиерея Евфимия) — настоятеля местной религиозной организации «Приход храма в честь Вознесения Господня с. Красномыльское Шадринского района Курганской области Шадринской Епархии Русской православной церкви (Московский патриархат) (посмертно)», — сказано в тексте указа

Как сообщало ИА Регнум ранее, священник сводной казачьей бригады «Дон» имени архистратига Михаила протоиерей Евфимий Козловцев погиб в зоне СВО 25 сентября 2022 года. Он находился рядом с воинами до последнего момента, наставляя их и оказывая всю возможную помощь, рассказали в Союзе казаков — воинов России и зарубежья. У протоиерея остались жена и пятеро детей.

31 июля был также опубликован указ президента о награждении космонавта, заместителя начальника управления Центра подготовки космонавтов Антона Шкаплерова орденом Гагарина. Новая государственная награда была учреждена в мае 2023 года. Первой Орден Гагарина получила космонавт Валентина Терешкова.