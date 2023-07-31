Грозный, 31 июля, 2023, 18:31 — ИА Регнум. Чеченские военные нанесли упреждающий удар по украинской армии в районе населённого пункта Сотницкий Казачок в Харьковской области, чтобы обезопасить приграничные районы Белгородской области, сообщил 31 июля глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

Елена Афонина/ТАСС

«Чеченские бойцы взяли за основу тактику украинских диверсантов, которые периодически устраивают вылазки на территорию Белгородской области. Но в отличие от врага, целью наших парней является не гражданская инфраструктура», — написал Кадыров.

Он отметил, что атака была произведена исключительно по живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадыров подчеркнул, что главным преимуществом таких выходов является безопасность приграничных населённых пунктов.

Накануне в Министерстве обороны РФ заявили, что в рамках проведения специальной военной операции (СВО) Вооружённые силы (ВС) России уничтожили цех по производству беспилотных летательных аппаратов ВСУ на территории Харьковской области.

Также 31 июля глава Минобороны Сергей Шойгу информировал, что ВС России «в разы» увеличили интенсивность уничтожения военных объектов на территории, контролируемой Киевом, в том числе объектов, задействовавшихся при подготовке терактов против России.