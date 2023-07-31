Москва, 31 июля, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Период ослабления рубля будет зависеть от темпов импортозамещения и возможностей экспортёров получать валютную выручку, считает Денис Перепелица, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом он заявил 31 июля корреспонденту ИА Регнум.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Ранее министр финансов России Антон Силуанов объяснил, что курс рубля ослабел из-за торгового баланса — на фоне притоков и оттоков валюты в Россию и из неё. При этом он усомнился, что ключевую роль здесь сыграла продажа иностранцами их бизнесов.

Как полагает Перепелица, с мнением министра финансов можно согласиться. В 2014 году Банк России отказался от таргетирования курса рубля и перешёл к таргетированию инфляции. Таким образом, курс рубля с 2014 года формируется на валютном рынке, где есть предложение и спрос. Смещение этого баланса в любую сторону сказывается на курсе рубля.

Как напомнил Перепелица, основными поставщиками валюты в РФ являются экспортёры, которые продают её в зависимости от своих текущих потребностей в рублях (выплаты зарплаты, закупка сырья в России и прочего). Однако обязательной продажи валютной выручки сейчас в РФ нет, что снижает поступление валюты на рынок и не даёт рублю укрепляться.

«Спрос на валюту формируется преимущественно импортёрами, которым она нужна для оплаты зарубежных товаров, и Банком России, который формирует валютные резервы. При этом доля импорта в России всё ещё очень высока относительно внутреннего производства товаров. Такая ситуация создаёт дисбаланс на валютном рынке и ослабляет рубль», — объяснил экономист.

Он подчеркнул, что продажа бизнеса иностранцами не могла не сказаться на курсе рубля, однако остаётся вопрос о степени данного влияния. Если допустить одномоментную продажу валюты всех иностранных бизнесов, это, безусловно, обвалит рубль. Но так как этот процесс шёл сравнительно медленными темпами и большая часть бизнесов ещё остаётся непроданной, говорить о существенном влиянии этого фактора не приходится.

По словам Перепелицы, при росте цен на сырьё и ускоряющейся мировой инфляции, скорее всего, серьёзной девальвации рубля не произойдёт.

«Курс рубля к осени останется в пределах 90-93 рублей за доллар», — подытожил Перепелица.

Силуанов, как ранее сообщало ИА Регнум, напомнил, что в 2022 году экспортные цены на углеводороды были высоки, а импорт сократился. Сейчас импорт восстановился, а экспортные цены — ниже прошлогоднего уровня. Особенно это заметно по ценам на газ, которые в прошлом году иногда были в пять раз выше нынешних. Также он заверил, что его ведомство договорилось с Центральным банком РФ об объёмах вывода валюты от продажи бизнеса. Этот объём не будет превышать 1 млрд долларов в месяц.

С выводами Силуанова о причинах колебаний курса рубля согласилась и глава Банка России Эльвира Набиуллина. Он заявила, что снижение экспорта при одновременном росте импорта стало основным фактором ослабления курса российской валюты.