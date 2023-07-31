Москва, 31 июля, 2023, 18:19 — ИА Регнум. Суд по ходатайству Следственного комитета арестовал активы украинского предпринимателя Рината Ахметова в России, передаёт 31 июля «Коммерсантъ».

ИТАР-ТАСС/Константин Сазончик Ринат Ахметов

В СК заявили, что предприниматель использовал полученные в России деньги на финансирование ВСУ, в том числе признанного в России террористическим и запрещённого подразделения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Средства переводились с расчётного счёта зарегистрированной в Москве компании «Метинвест Евразия» в Первый международный украинский банк, бенефициаром которого является Ахметов.

Сумма переведённых таким образом средств исчисляется десятками миллионов рублей, сказано в публикации.

Арест наложен на объекты недвижимости в Севастополе и Белгороде и близкие к 100-процентным доли «Метинвест Евразия» в уставных капиталах ООО «Белгородметаллоснаб» и ООО «Пансионат «Горняк». Кроме того, арестованы несколько десятков миллионов рублей на счетах этих организаций.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в апреле 2023 года Ахметов заявил о намерении потребовать выплаты ему компенсаций Россией из-за потери значительного числа активов в Донбассе. Россия вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека, и потому никаких решений этого суда в любом случае выполнять не будет, отмечал в свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.