Нью-Йорк, США, 31 июля, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Секретариат ООН должен набраться смелости и дать объективную оценку террористическим методам Украины, заявил 31 июля первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Михаил Терещенко/ТАСС Деловой центр «Москва-Сити» после атаки украинских беспилотников

«Ожидаем, что руководство секретариата ООН всё-таки вспомнит, наконец, о принципах беспристрастности и независимости, наберётся смелости, чтобы давать объективную оценку деяниям марионеточного киевского режима», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что использование Украиной террористических методов — это фактор, который усугубляет украинский кризис и отдаляет перспективы его мирного урегулирования.

Как передавало ИА Регнум, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее заявил, что украинские спецслужбы при кураторстве Запада устраивают многочисленные атаки беспилотников на разные регионы России. Он отметил, что США и их сателлитам ясно, что России невозможно нанести поражение одними лишь военными действиями. Поэтому против РФ стали активно использовать террористические методы.

Об этом заявил и министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. В частности, он отметил, что Киев сосредоточился на терактах по российской гражданской инфраструктуре на фоне неудачного контрнаступления ВСУ.

Так, украинские беспилотные летательные аппараты 30 июля атаковали деловой центр «Москва-Сити». При атаке никто не пострадал. Незначительные повреждения получили фасады двух офисных высотных зданий. В Минобороны сообщили, что Украина совершила попытку террористической атаки в Москве с использованием трёх беспилотников, однако российским военным удалось не допустить нападения.