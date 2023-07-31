Москва, 31 июля, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Переговоры о возможном переходе полузащитника московского «Динамо» и сборной России по футболу Арсена Захаряна в «Лацио» прекращены, трансфер сорван, заявил 31 июля «Спорт-экспрессу» спортивный директор римского клуба Анджело Фабиани.

Сергей Бобылев/ТАСС Арсен Захарян

«Правда ли, что трансфер Захаряна в «Лацио» сорван? Да, это так», — сказал Фабиани.

Ранее сообщалось, что стороны могут достичь соглашения о переходе 20-летнего российского футболиста в итальянский клуб, сумма сделки должна была составить 14 млн евро, зарплата Захаряна — 1,8 млн евро в год, продолжительность контракта — пять лет. Причина прекращения переговоров не уточняется.

Захарян выступает за «Динамо» с 2020 года. В составе московской команды, воспитанником которой он является, игрок провёл 87 матчей (18 голов, 25 голевых передач), за сборную России — 7 матчей.

«Лацио» в сезоне 2022–2023 годов занял в чемпионате Италии второе место, набрав 74 очка. В нынешнем сезоне команда будет выступать в Лиге чемпионов.