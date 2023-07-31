Петрозаводск, 31 июля, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Зарубежные спецслужбы усилили стимулирование сепаратистских настроений в Карелии, чтобы дестабилизировать обстановку в республике. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил на совещании по вопросам обеспечения безопасности региона.

Иван Шилов ИА Регнум Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

«В целях дестабилизации общественно-политической ситуации в Республике Карелия и провоцирования беспорядков зарубежными спецслужбами активизирована работа по стимулированию сепаратистских настроений, прежде всего среди молодёжи», — сказал Патрушев.

Он отметил, что через соцсети в Карелии распространяются экстремистские призывы, сообщения о планах по созданию националистического батальона «Карелия», куда войдут в том числе финские граждане.

Секретарь Совбеза призвал немедленно пресекать деятельность прозападных организаций, которые разжигают сепаратистские и экстремистские настроения в Карелии, в том числе посредством интернета.

Он сообщил также, что за минувшие полгода в Карелии пресекли десять преступлений террористической направленности. Спланировали их спецслужбы Украины и западных стран, которые не собираются на этом останавливаться.

Как сообщало ИА Регнум, Патрушев заявил о формировании нового феномена «мирового большинства», начало которому положила спецоперация на Украине. Победа России над коллективным Западом даст мощный импульс к дальнейшей смене глобального баланса сил в пользу полицентричного миропорядка, сказал он.