Киев, 31 июля, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Власти Украины договорились с Хорватией об использовании портов этой страны на реке Дунай и в Адриатическом море для транзита зерна, заявил 31 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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«Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки зерна. Мы будем работать над тем, чтобы проложить наиболее эффективные маршруты в эти порты и максимально воспользоваться этой возможностью», — процитировали в МИД Украины заявления Кулебы после его переговоров с главой МИД Хорватии Грличем Радманом.

Россия заявила о приостановке действия так называемой «зерновой сделки» 17 июля. Ни одно из данных России годом ранее обещаний так и не было выполнено, отметил президент РФ Владимир Путин. Россия может рассмотреть возможность возвращения в сделку, но только после фактического выполнения обещаний, добавил глава государства.

Подавляющее большинство продукции с Украины поступало не в беднейшие страны мира, а на Запад, украинские и западные компании просто зарабатывали на этой сделке, отмечал Владимир Путин. Запад не только не помогал поставлять зерно в беднейшие страны, но и мешает России это делать, подчеркнул президент.

Украина использовала морские коридоры, предназначенные для зерновой сделки, для совершения терактов и диверсий против военных и гражданских объектов в России, отмечали в свою очередь в МИД РФ. Одновременно с приостановкой действия «зерновой сделки» Министерство обороны России отозвало гарантии безопасности судоходства по соответствующему черноморскому коридору.

Власти Украины после выхода России из зерновой сделки заявили о готовности продолжать поставки зерна и другой продукции сухопутным путём. Эксперты отмечали, что стоимость доставки украинской продукции при таком сценарии заметно возрастёт.