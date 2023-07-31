Тбилиси, 31 июля, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Грузия открыта для туристов из разных стран, в том числе и из России, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Мэр Тбилиси Каха Каладзе

«Двери Грузии открыты для туристов. Это может быть русский, европеец, американец. Не вижу проблем», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что главное, чтобы гости уважали конституцию страны и соблюдали закон. Каладзе подчеркнул, что полицейские будут обеспечивать безопасность гражданина любой страны, который находится в республике: «России, Азербайджана, Армении или Америки».

Как сообщало ИА Регнум, утром 27 июля в Батуми из Сочи прибыл лайнер Astoria Grande с 850 туристами из России и Турции. Однако грузинская оппозиция сочла прибытие лайнера обходом международных санкций и устроила в Батуми акцию протеста.

Грузинская оппозиция обвинила российских туристов в нарушении грузинского закона «Об оккупации», принятого Тбилиси после признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.

Позже Батуми пропал из списка остановок в маршрутах круизного лайнера Astoria Grande.