Красноярский район, Самарская область, 31 июля, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Пострадавшей от винта катера в Самарской области 12-летней девочке удалось спасти ноги, сообщили 31 июля в региональном минздраве.

Алексей Коновалов/ТАСС

Как сообщает РЕН-ТВ, ребёнок поступил в приёмное отделение педиатрического корпуса Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина, где ей после обследования врачи-травматологи сделали операцию.

В минздраве отметили, что в настоящее время состояние ребёнка медики оценивают как стабильно тяжелое. Ей продолжают оказывать всю необходимую помощь.

Как передавало ИА Регнум, вечером 30 июля в селе Малая Царёвщина в Красноярском районе Самарской области винт катера, проплывавшего по реке Сок, травмировал находившуюся в воде девочку.

Уголовное дело возбуждено по части 1.1 статьи 263 УК РФ о нарушении правил безопасности при движении на маломерном судне, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В рамках дела проводится допрос свидетелей, назначены судебные экспертизы, принимаются меры к установлению лица, управлявшего судном.