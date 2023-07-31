Москва, 31 июля, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Россия не должна отдавать свои данные по самому широкому спектру вопросов иностранным исследователям её рынка, считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов. Об этом он заявил 31 июля корреспонденту ИА Регнум, комментируя внесение в ГД законопроекта об ограничении участия иностранных компаний в исследованиях российского рынка.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я полностью согласен с подходом авторов законопроекта, потому что если мы говорим о социологии, об исследованиях, то это очень информативная вещь, — сказал Кирьянов. — И сегодня в ситуации специальной военной операции, а также беспрецедентного санкционного давления отдавать добровольно все наши данные по самому широкому спектру вопросов (начиная от потребительских цен и заканчивая вопросами здравоохранения) по меньшей мере странно».

Он обратил внимание на то, что те исследовательские компании, которые, казалось бы, должны были давно уйти с российского рынка (а они представлены американскими, германскими, французскими, финскими, израильскими и другими), продолжают свою деятельность в прежнем объёме, собирают огромное количество данных, опрашивают тысячи человек, десятки тысяч домохозяйств, огромное количество представителей бизнеса.

«Как это соотносится с санкционными пакетами самого Евросоюза? Никак! Эти страны имеют возможность пренебречь ограничениями, которые действуют на весь остальной бизнес, — констатировал Кирьянов. — Напрашивается вывод, что это делается в интересах разведки, в интересах тех стран, которые замеряют эффективность уже введённых против РФ санкций, имеют возможность что-то просчитывать для дальнейшей политики санкционного давления на Россию».

Кроме того, как подчеркнул Кирьянов, под угрозой находятся и персональные данные людей, которые так или иначе участвуют в исследованиях. Соответственно, очень сильно возрастает вероятность совершения киберпреступлений против таких граждан.

«На сегодняшний день эту историю с социологическими исследованиями, а проще говоря, с разведкой территорий, пора закрывать. Не должны никакие иностранные компании проводить опросы. Поэтому данный законопроект полезен для национальной безопасности страны», — сказал парламентарий.

В свою очередь Валентин Смоляков, исполнительный директор АКАР, исполнительный директор Российской академии рекламы, заявил, что всё выглядит последовательно и логично. По его словам, с одной стороны, необходимо поддерживать информационную безопасность страны, а с другой — важно делать это качественно, не нарушая те цепочки, которые сейчас есть по данным.

«Вообще российский рынок исследований в настоящее время очень сильный. Мы видим очень серьёзные компании. И я думаю, что этот закон при правильном внедрении будет способствовать дальнейшему развитию этого рынка», — убеждён Смоляков.

Ранее сообщалось о том, что в России могут внести поправки в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Изменения предполагают, что в правовом поле появится понятие «организатор исследований структуры рынка потребления». Также законопроект прописывает создание реестра организаторов, куда включаются компании, проводящие исследования на территории более половины субъектов РФ.

Как отмечают инициаторы поправок, вся обработка данных, их систематизация и анализ должны будут производиться на технических средствах организатора на территории России. При этом нормативно закрепляется запрет и ответственность за манипуляцию данными, за публикацию и использование заранее недостоверных данных.

Также вводится прямой запрет на исполнение любых решений недружественных государств о введении ограничительных мер в отношении России, дискредитации РФ.

Ожидается, что принятие таких поправок защитит экономические интересы РФ и обеспечит бесперебойность и непрерывность исследований рынка.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранцы не могут владеть российскими новостными агрегаторами. Контрольный пакет акций (свыше 50%) должен принадлежать гражданам России.