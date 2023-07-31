Москва, 31 июля, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту противоправных действий молодых людей в Краснодаре. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

Ранее в сюжете одного из федеральных каналов сообщалось о том, что компания молодых людей устроила заезд по улицам Краснодара, грубо нарушая общественный порядок и правила дорожного движения, при этом несколько девушек совершили противоправные действия на глазах детей, при этом после замечаний со стороны пенсионера молодые люди попытались его избить.

По информации СМИ, одна из девушек раздевалась, находясь на крыше движущейся автомашины.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краю Маслову А. К. организовать по озвученным фактам процессуальную проверку и доложить об установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Краснодаре водитель легкового автомобиля и четыре его пассажира перекрыли машиной дорогу, после чего избили сотрудников ДПС. По информации следователей, инцидент произошёл в субботу у временного поста полиции на улице Тургенева. Автомобиль ВАЗ перекрыл дорогу, водитель и четверо пассажиров отказались выполнять законные требования сотрудников ДПС и напали на них, когда те пытались пресечь их незаконные действия. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия.