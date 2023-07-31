Йошкар-Ола, 31 июля, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Одиннадцатилетний мальчик погиб в Республике Марий Эл, когда отец катал его в ковше трактора. Об этом сообщил 31 июля источник РЕН ТВ.

(сс) Ralf Christian Kunkel

«Папа решил покатать своего сына в ковше трактора МТЗ-82. Во время движения мальчик выпал и оказался под колёсами», — рассказал источник.

Ребёнок от полученных травм скончался на месте. В отношении отца возбудили уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности, с него взяли подписку о невыезде.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Удмуртии четырёхлетний мальчик погиб, попав под прицепленную к трактору косилку. Ребёнок выпал из кабины трактора, куда его посадил дедушка. Пожилого мужчину приговорили к одному году лишения свободы за причинение по неосторожности смерти внуку.