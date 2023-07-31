Молдавия, 31 июля, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Служба информации и безопасности Молдавии денонсировала соглашение о партнёрстве с ФСБ России, сообщили представители молдавского ведомства 31 июля.

Иван Шилов ИА Регнум

«Служба информации и безопасности после начала необходимых юридических процедур денонсировала Соглашение о партнерстве с Федеральной службой безопасности Российской Федерации. Официальные уведомления направлены властям Российской Федерации», — сказано в сообщении службы.

Также в организации заявили о «принятии мер» для предстоящей денонсации аналогичного соглашения со Службой внешней разведки России. Отношения с российскими спецслужбами де-факто были прекращены ещё в феврале 2022 года, добавили представители молдавского ведомства.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 26 июля официальный представитель Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Игорь Захаров заявил, что из страны будут высланы 45 сотрудников российского посольства.

Это недружественное решение в первую очередь ударит по молдавским гражданам, им будет трудней получать консульские услуги и поддерживать контакты с Россией, отметили в свою очередь в МИД РФ. Действия Кишинёва не останутся без ответа, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она также напомнила, что данному шагу Кишинёва предшествовала масштабная информационная кампания, в ходе которой власти Молдавии без каких-либо оснований обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Молдавии и в шпионаже.

С 2021 года, когда большинство в парламенте Молдавии получила прозападная партия «Действие и солидарность», Кишинёв вышел из нескольких соглашений, заключённых в рамках СНГ. Кроме того, представители властей страны постоянно выступают с обвинениями в адрес России, в частности, заявляя, что в проведении в Молдавии массовых митингов против роста цен и тарифов виновата Россия.

Доводы молдавских властей о том, что высылка российских дипломатов объясняется их якобы причастностью к дестабилизации ситуации в Кишинёве, звучат абсурдно, а президент республики Майя Санду ищет «русский след», чтобы продемонстрировать свою преданность элитам Запада, заявил в беседе с корреспондентом ИА Регнум зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.