Москва, 31 июля, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Захват Крыма украинскими военными исключён, потому что даже когда полуостров находился не в составе России, то Украина для жителей Крыма была чужой территорией. Такое заявление в беседе с ИА Регнум сделал член комитета Совета федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Ранее газета Daily Express сообщила, что бригада украинских военных тренируется в Великобритании, чтобы захватить Крым до Рождества. Об этом изданию рассказал неназванный высокопоставленный британский военный источник. В материале газеты сообщается, что операция по захвату будет включать в себя удары с суши, моря и воздуха с использованием более мощных ракет, поставляемых от Великобритании, США и Германии. Источник указал, что упор делается на использование гибкой тактики НАТО, чтобы помочь украинским войскам «сформировать поле боя, прежде чем нанести удар в самое сердце врага».

Крымский сенатор раскритиковал публикацию Daily Express, назвав её чушью.

«Это чушь и глупость — то, что они пишут. Пусть они (украинские власти — прим. ред.) защитят свою территорию, а они даже на это не способны. Пусть они сделают Украину счастливой и процветающей. А они тут Крым собрались захватить — да никогда в жизни! Это исключено. Они не смогли сделать Крым своей территорией, когда мы находились в составе Украины, потому что для нас Украина всегда была чужой территорией», — заявил Цеков.

В свою очередь советник председателя Общественной палаты Крыма, политический консультант Денис Батурин подчеркнул, что сообщение газеты — это умышленное информационное воздействие, информация в котором преувеличена в разы.

«Им нужно информационное воздействие на фоне того, что западная техника не решает никаких задач на поле боя. Поэтому в пабликах CNN появляются сообщения, что российская армия деморализована, а граждане требуют отставки власти. В Британии в это время появляются такие материалы о целом захвате. Не имея успехов на поле боя, Украина пытается бить по любым объектам Крыма, чтобы вызвать резонанс в мире и создать иллюзию, что всё идёт по плану ВСУ», — рассказал Батурин.

Эксперт отметил, что у России есть мощные комплексы ПВО — на полуострове и не только, которые способны засечь и предотвратить атаку. Также Батурин обратил внимание на то, что пока выходят подобные публикации в зарубежных изданиях, в самой Великобритании не всё гладко, о чём свидетельствует объявление об отставке британского министра обороны Бена Уоллеса. Поэтому в целом, как подытожил собеседник, данная информация очень гиперболизирована и в реальности может означать продолжающиеся безуспешные попытки атаковать крымскую инфраструктуру беспилотниками.

Также в ответ на материал западной газеты представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что попытка захвата Крыма обернётся катастрофой для США, Европы и тем более для Украины. Он подчеркнул, что жители полуострова прекрасно понимают, что Крым является символом современной России, и никто не имеет права посягать на него.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Киев готовит комплексные шаги по захвату Крыма. Он также анонсировал проведение саммита «Крымская платформа» в августе. После этого глава крымского парламента Владимир Константинов назвал эти заявления Зеленского «брехливым терроризмом». Глава парламента республики отметил, что так украинский лидер пытается отчитаться перед своими хозяевами за потраченные средства.