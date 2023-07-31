Стамбул, Турция, 31 июля, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Пляж на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула закрыт в связи с обнаружением как минимум 28 неразорвавшихся мин, сообщил 31 июля телеканал NTV со ссылкой на заявление властей провинции Стамбул.

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Уточняется, что боеприпасы были обнаружены 30 июля в ходе погружения водолазов. Восемь мин были доставлены на берег для последующего уничтожения. Водолазы продолжают обследовать морское дно у пляжа.

Ранее Минобороны России предупреждало, что передвижение на северо-западе Чёрного моря представляет для мореплавателей опасность из-за мин. Военные обнаружили украинскую морскую мину, бесконтрольно дрейфовавшую и создавшую угрозу судам.

Как передавало ИА Регнум, по данным Минобороны, ВМС Украины установили в Чёрном море много мин с начала СВО. Речь идёт о 420 единицах в районах Одессы, Очакова, Черноморска и Южного.

В марте прошлого года дрейфующую морскую мину обнаружили в румынской акватории Чёрного моря. В апреле морскую мину прибило к побережью Турции. Ещё одна в середине февраля 2023 года взорвалась у Батуми в Грузии.