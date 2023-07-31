Москва, 31 июля, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Правительство России расширило список государств, граждане которых смогут въехать в Российскую Федерацию по электронной визе, включив в него Камбоджу, Вьетнам и Мьянму. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«С 1 августа 2023 года граждане Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы смогут въехать в Россию, используя единую электронную визу», — сообщает пресс-служба правительства РФ.

Отмечается, что данное решение расширяет список государств, граждане которых могут использовать визу, до 55 стран.

Как передавало ИА Регнум, электронные визы для въезда в Россию предлагается запустить уже с 1 августа. С такой инициативой на совещании президента Владимира Путина с членами правительства РФ 19 июля выступила премьер-министр Татьяна Голикова. Голикова заверила, что всё готово к запуску электронных виз, и для их выдачи созданы специализированный сайт и мобильное приложение.

Осенью 2022 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подумать над возобновлением действия электронной визы для жителей стран, не включенных в перечень недружественных.

В марте 2023 года директор департамента развития туризма Минэкономразвития РФ Татьяна Шаршавицкая сообщила, что системы электронных виз и платежных карт (карта туриста) станут доступны для иностранных туристов в России уже до конца 2023 года.