Батуми исключили из списка остановок круизного лайнера Astoria Grande
Батуми исключили из списка остановок перевозившего россиян лайнера Astoria Grande
Москва, 31 июля, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Грузинский город Батуми, после прошедшей акции протеста, вычеркнули из списка остановок маршрутов круизного лайнера Astoria Grande, свидетельствуют данные сайта генерального агентства по продаже круизов.
Официально эту информацию пока не подтверждали. Как передают грузинские телекомпании, остановки в Батуми в ходе круизов из Сочи в Турцию планировались каждые две недели.
Тем временем в компании Miray Cruises, которая организует круизы на лайнере, рассказали, что отсутствие остановок в Батуми в будущих маршрутах лайнера объясняется изначальными планами. В компании пояснили, что с заходом в Батуми изначально планировалось только два круиза с отправлением 22 и 29 июля.
«По окончании продаж круизов с отправлением 22-го и 29-го числа продажи на круизы с заходом в Батуми закончились. Программу мы выполнили в полном объеме», — уточнили РБК в компании.
Как передавало ИА Регнум, утром 27 июля в Батуми прибыл лайнер Astoria Grande с 850 туристами из России и Турции. Лайнер вышел из Сочи и направлялся в порты Турции.
Перед прибытием лайнера грузинская оппозиция устроила протестную акцию. Она обвинила российских туристов в нарушении грузинского закона «Об оккупации», принятого Тбилиси после признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. Уточняется, что полицией были задержаны несколько протестующих, пытавшихся прорвать оцепление и пробраться через установленные у порта полицейские баррикады. Точное количество задержанных неизвестно.
В Агентстве морского транспорта Грузии в связи с акцией сообщили, что судном владеет турецкая компания, оно ходит под флагом Палау и не находится под санкциями. Вечером 27 июля лайнер покинул порт Батуми, пассажиры Astoria Grande в ответ на акции протеста, устроенные грузинской оппозицией, коллективно спели песню «Катюша».
Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман считает, что на фоне сближения и развития экономических взаимоотношений между Москвой и Тбилиси Запад пытается силами местных финансируемых оппозиционеров устраивать разные провокации в Грузии, не теряя надежд на появление второго фронта на границе с Россией.
По мнению политолога, подобные протестные акции так и останутся лишь неудачными попытками, которые ни к каким серьёзным изменениям не приведут. По словам Фельдмана, и турпоток, и транспортные сообщения, и торговые отношения между Москвой и Тбилиси сохранятся.