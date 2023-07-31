Москва, 31 июля, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Грузинский город Батуми, после прошедшей акции протеста, вычеркнули из списка остановок маршрутов круизного лайнера Astoria Grande, свидетельствуют данные сайта генерального агентства по продаже круизов.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС Лайнер Astoria Grande

Официально эту информацию пока не подтверждали. Как передают грузинские телекомпании, остановки в Батуми в ходе круизов из Сочи в Турцию планировались каждые две недели.

Тем временем в компании Miray Cruises, которая организует круизы на лайнере, рассказали, что отсутствие остановок в Батуми в будущих маршрутах лайнера объясняется изначальными планами. В компании пояснили, что с заходом в Батуми изначально планировалось только два круиза с отправлением 22 и 29 июля.

«По окончании продаж круизов с отправлением 22-го и 29-го числа продажи на круизы с заходом в Батуми закончились. Программу мы выполнили в полном объеме», — уточнили РБК в компании.

Как передавало ИА Регнум, утром 27 июля в Батуми прибыл лайнер Astoria Grande с 850 туристами из России и Турции. Лайнер вышел из Сочи и направлялся в порты Турции.

Перед прибытием лайнера грузинская оппозиция устроила протестную акцию. Она обвинила российских туристов в нарушении грузинского закона «Об оккупации», принятого Тбилиси после признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. Уточняется, что полицией были задержаны несколько протестующих, пытавшихся прорвать оцепление и пробраться через установленные у порта полицейские баррикады. Точное количество задержанных неизвестно.

В Агентстве морского транспорта Грузии в связи с акцией сообщили, что судном владеет турецкая компания, оно ходит под флагом Палау и не находится под санкциями. Вечером 27 июля лайнер покинул порт Батуми, пассажиры Astoria Grande в ответ на акции протеста, устроенные грузинской оппозицией, коллективно спели песню «Катюша».

Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман считает, что на фоне сближения и развития экономических взаимоотношений между Москвой и Тбилиси Запад пытается силами местных финансируемых оппозиционеров устраивать разные провокации в Грузии, не теряя надежд на появление второго фронта на границе с Россией.

По мнению политолога, подобные протестные акции так и останутся лишь неудачными попытками, которые ни к каким серьёзным изменениям не приведут. По словам Фельдмана, и турпоток, и транспортные сообщения, и торговые отношения между Москвой и Тбилиси сохранятся.