Малый и средний бизнес за счет поручительств привлёк 527 млрд рублей
Москва, 1 августа, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Малый и средний бизнес привлек за первое полугодие 2023 г. с использованием поручительств Национальной гарантийной системы (НГС) 527 млрд рублей кредитных средств, следует из данных Корпорации МСП, которая является оператором НГС.
Показатели этого полугодия превышают аналогичные прошлогодние на 225,1 млрд рублей (+74,6%). Больше всего, 250,3 млрд рублей получили микропредприятия, на долю малого бизнеса пришлось 205,7 млрд, средние предприятия привлекли 71 млрд рублей.
«Задача национальной гарантийной системы — поддержать бизнес, облегчив ему привлечение средств в свои предприятия. Одна из наших стратегических задач — помочь как можно большему числу предпринимателей, делая для них финансирование более доступным через различные инструменты, в том числе гарантийные», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. По его словам, механизм помог сделать кредитование для МСП более доступным.
Среди регионов, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, где малый и средний бизнес получил при помощи инструментов НГС 101,1 млрд и 36 млрд рублей финансовой поддержки соответственно, лидерами по итогам первого полугодия 2023 года стали Московская, Нижегородская и Свердловская области (29,1 млрд, 24,8 млрд и 21,5 млрд рублей соответственно). В топ-10 вошли также Новосибирская область (18,8 млрд рублей), Республика Татарстан (16,6 млрд), Челябинская область (14 млрд), Республика Башкортостан и Ростовская область (по 13,5 млрд рублей в каждом регионе).
В отраслевом разрезе лидерами по объему полученной финансовой поддержки в I полугодии 2023 года стали обрабатывающие производства (130,8 млрд), транспортировка и хранение, сельское хозяйство (51 млрд и 30,2 млрд рублей соответственно). Наибольший прирост зафиксирован в обрабатывающем производстве (+58,8 млрд рублей), строительстве (+54,7 млрд), торговле (+47,4 млрд), транспортировке и хранении, сфере гостиниц и общепита с показателями +32 млрд и +10,6 млрд рублей соответственно.
В Национальную гарантийную систему входят Корпорация МСП, которая является ее оператором, региональные гарантийные организации и МСП Банк. НГС создан для того, чтобы помогать предпринимателям получать банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, если нет залога или его недостаточно. Поддержка осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.