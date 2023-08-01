Москва, 1 августа, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Малый и средний бизнес привлек за первое полугодие 2023 г. с использованием поручительств Национальной гарантийной системы (НГС) 527 млрд рублей кредитных средств, следует из данных Корпорации МСП, которая является оператором НГС.

Светлана Шаповалова, ИА REGNUM Малый бизнес

Показатели этого полугодия превышают аналогичные прошлогодние на 225,1 млрд рублей (+74,6%). Больше всего, 250,3 млрд рублей получили микропредприятия, на долю малого бизнеса пришлось 205,7 млрд, средние предприятия привлекли 71 млрд рублей.

«Задача национальной гарантийной системы — поддержать бизнес, облегчив ему привлечение средств в свои предприятия. Одна из наших стратегических задач — помочь как можно большему числу предпринимателей, делая для них финансирование более доступным через различные инструменты, в том числе гарантийные», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. По его словам, механизм помог сделать кредитование для МСП более доступным.

Среди регионов, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, где малый и средний бизнес получил при помощи инструментов НГС 101,1 млрд и 36 млрд рублей финансовой поддержки соответственно, лидерами по итогам первого полугодия 2023 года стали Московская, Нижегородская и Свердловская области (29,1 млрд, 24,8 млрд и 21,5 млрд рублей соответственно). В топ-10 вошли также Новосибирская область (18,8 млрд рублей), Республика Татарстан (16,6 млрд), Челябинская область (14 млрд), Республика Башкортостан и Ростовская область (по 13,5 млрд рублей в каждом регионе).

В отраслевом разрезе лидерами по объему полученной финансовой поддержки в I полугодии 2023 года стали обрабатывающие производства (130,8 млрд), транспортировка и хранение, сельское хозяйство (51 млрд и 30,2 млрд рублей соответственно). Наибольший прирост зафиксирован в обрабатывающем производстве (+58,8 млрд рублей), строительстве (+54,7 млрд), торговле (+47,4 млрд), транспортировке и хранении, сфере гостиниц и общепита с показателями +32 млрд и +10,6 млрд рублей соответственно.

В Национальную гарантийную систему входят Корпорация МСП, которая является ее оператором, региональные гарантийные организации и МСП Банк. НГС создан для того, чтобы помогать предпринимателям получать банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, если нет залога или его недостаточно. Поддержка осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.