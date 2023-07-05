Москва, 31 июля, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Всё, что делает глава киевского режима Владимир Зеленский, — это яд для самой Украины, но ему это неважно, так как он обслуживает интересы США и их транснациональных корпораций. Об этом корреспонденту ИА Регнум 31 июля заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.

Beata Zawrzel/Zuma/TASS Президент Украины Владимир Зеленский

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что те «формулы мира», которые выдвигает киевский режим, нежизнеспособны.

Оценивая это заявление, Хамзаев призвал не забывать, что Зеленский законодательно закрепил запрет на ведение переговоров с Россией, и этот запрет никто не снял. А до тех пор, пока этого не случилось, всё, о чём говорит Киев, приобретает бутафорский характер.

«Для того, чтобы Киев продемонстрировал желание вести переговоры, он должен отменить этот идиотский закон. Потому что это нонсенс. Такого во время боевых конфликтов не было никогда», — сказал Хамзаев.

Однако, как подчеркнул парламентарий, не стоит думать, что этот запрет был введён из-за того, что все сошли с ума и не понимали, что делают. Дело в другом — власти США очень боялись, что Киев пойдёт на переговоры с Москвой, а если бы это случилось, то порушились бы далекоидущие планы Вашингтона.

«Основной план США заключался в том, чтобы в процессе этого конфликта вывести свои транснациональные корпорации на европейский рынок в формате диктатуры. Что они и сделали. И в этой части Петрушка-Зеленский свою роль сыграл на пять с плюсом. И я не удивлюсь, что когда-нибудь в сквере какого-нибудь американского института ему за это поставят маленький бюст», — предположил депутат.

Однако другим результатом деятельности украинского президента стала «потеря сущности государства, а экономика улетела на 50 лет назад».

«Про социалку и обсуждать нечего. Это всё печальные факты. И всего этого можно было избежать в 2022 году — в марте или в апреле. Но не дали — потому что у американцев свои задачи», — сказал Хамзаев.

Поэтому, как подчеркнул законодатель, Медведев абсолютно прав, когда говорит, что Киев выдвигает нереальные и невозможные предложения.

«То, что делает Зеленский, — это яд для украинского государства. Но находясь постоянно в топе глобальной информационной повестки, Киев должен всегда выдавать какие-то перлы. Заявления Зеленского о том, что Украина на что-то готова, рассчитаны на обывателя. Плюс западные СМИ преподнесут всё так: благородный Зеленский хочет переговоров. Но никто из них не скажет, что у него в государстве подписан закон о том, что ему нельзя этого делать», — подытожил парламентарий.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Медведева, власти Украины «молятся на своих заокеанских хозяев» и отказываются от любых переговоров с Россией, что даёт Москве возможность довести до конца начатое в ходе Специальной военной операции.

В Совете Федерации поддержали рассуждения Медведева. Сенатор Владимир Джабаров констатировал, что Киев продемонстрировал непонимание сложившихся реалий, а потому его «формула мира» — это бестолковщина.