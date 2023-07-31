Москва, 31 июля, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранные граждане не смогут выступать владельцами российских новостных агрегаторов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так, согласно закону контрольный пакет акций (свыше 50%) в отечественных агрегаторах должен принадлежать гражданам России.

«Владельцем новостного агрегатора может выступать гражданин Российской Федерации, не имеющий гражданства другого государства, или российское юридическое лицо», — говорится в тексте документа.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал закон о смягчении наказания за незаконный переход государственной границы в составе группы лиц либо по предварительном сговору. Максимальное наказание за указанное преступление, совершённое по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или угрозой его применения, снижено с шести до пяти лет лишения свободы.

Владимир Путин также подписал закон, определяющий новые ставки акцизов на 2024–2026 годы. В 2024 году акцизы на большинство подакцизных товаров будут проиндексированы на 5% вместо запланированных 4%, в 2025 и 2026 годах их планируется повышать на 4%.