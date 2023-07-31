Стамбул, Турция, 31 июля, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Пожар охватил 17-этажное здание бизнес-центра в районе Аташехир в азиатской части Стамбула, сообщило 31 июля информационное агентство DHA.

Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Огонь охватил фасад здания. К месту происшествия были стянуты многочисленные пожарные расчеты и машины скорой помощи. О возможных причинах возгорания не сообщалось.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, в конце июля пожары в Турции охватили лесные массивы рядом с городами Каш, Кемер и Ташаыл в провинции Анталья, а также в провинциях Кахраманмараш, Дулкадироглу и Маниса. В Кемере пламя стало быстрее распространяться из-за усилившегося ветра, огонь уничтожил по меньшей мере 180 гектаров леса.

Спрос на отдых в Турции среди граждан России в 2023 году упал на 20%, но это связано не с лесными пожарами, а с высокими ценами, отметил ранее в беседе с ИА Регнум вице-президент Альянса туристических агентств России, директор сети туристических агентств Алексан Мкртчян. Ситуация с пожарами находится под контролем властей, добавил он.

Как сообщалось ранее, 6 июля на втором этаже четырёхэтажного здания бизнес-центра на 3-й улице Ямского Поля в Москве в помещении серверной вспыхнул огонь. Причиной происшествия могло стать короткое замыкание. При пожаре пострадали два человека, один из них позднее скончался.