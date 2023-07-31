Москва, 31 июля, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве отцов, фактически осуществляющих уход за общим ребёнком в течение трех лет со дня его рождения, требовать предоставления алиментов в судебном порядке от матери (бывшей супруги). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Jens Büttner/dpa/ТАСС

Ранее в случае отказа от поддержки и отсутствия соглашения между супругами (бывшими супругами) об уплате алиментов право требовать алименты в судебном порядке от другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имела в том числе жена (бывшая жена) в период беременности и в течение трёх лет со дня рождения общего ребёнка.

После подписания закона правом сможет воспользоваться как жена (бывшая жена), так и муж (бывший муж), если родитель фактически воспитывает общего ребёнка. Закон вступил в силу со дня опубликования.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) выступила с инициативой дать возможность распоряжаться средствами материнского капитала также отцу семейства и детям. Кроме того, следует расширить возможности использования маткапитала, отметила Останина.

Также в Госдуме предложили накладывать взыскания по алиментам, исходя из чеков алиментщиков в автоматическом режиме. По мнению вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова, исходя из тех трат, которые в месяц тратит тот или иной человек, уже можно высчитывать процент алиментов, которые должен представить плательщик, и тогда через электронные системы накладывать те или иные взыскания.