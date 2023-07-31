Москва, 31 июля, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Когда представители киевского режима выдвигают свою формулу мира, они тем самым показывают, что не понимают сложившихся реалий. Об этом корреспонденту ИА Регнум 31 июля заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Михаил Метцель/ТАСС Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев констатировал, что власти Украины, которые «молятся на своих заокеанских хозяев», выдвинули нежизнеспособную «формулу мира» и отказываются от любых вариантов переговоров с Москвой.

Джабаров заявил, что он полностью согласен с мнением зампреда Совбеза РФ. Сенатор напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский и его окружение настаивают на выводе всех российских сил, так называемом «освобождении всех территорий», включая Крым, и возвращении к границам 1991 года.

«Это невозможно. Крым и четыре новых территории — это субъекты Российской Федерации, что было принято на основании результатов состоявшихся референдумов. Это утверждено нашей Конституцией. Поэтому надо исходить из сегодняшних реалий. Но то, о чём говорят представители Киева, свидетельствует: они эти реалии не понимают и не воспринимают», — сказал Джабаров.

Поэтому, как пояснил Джабаров, позиция Киева — «это даже не формула, а какая-то бестолковщина». Украина теряет людей и постоянно расходует свой потенциал непонятно во имя чего. Её власти понимают, что как только западная помощь прекратится, Украина тут же потеряет способность к сопротивлению.

«Но Киев работает в интересах других стран. Это абсолютно нежизнеспособное государство», — сказал Джабаров.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Медведев в своём Telegram-канале констатировал, что отказ Киева от переговоров с Москвой позволит России довести начатое в ходе Специальной военной операции до конца — «до конца бандеровского режима».

Также Медведев полагает, что в настоящее время ВС России не просто отражают контрнаступление ВСУ, но и предотвращают мировой конфликт, так как в случае отторжения части российской территории власти РФ были бы вынуждены использовать ядерное оружие.